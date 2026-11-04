Legea motocicliștilor promulgată: acces pe benzile de autobuz și spații de siguranță în trafic

Publicat 4 nov. 2026, 08:39 Sursă Ziarul Unirea

Legea nr. 207/2026, cunoscută ca „Legea motocicliștilor”, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Actul normativ permite accesul pe benzile de autobuz și reglementează manevrele în trafic pentru vehiculele pe două roți.

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