Generalul care a coordonat Parada de 1 Decembrie, găsit împușcat, într-un imobil din Prahova: ce spune Poliția

Publicat 11 sept. 2026, 11:10 Actualizat 11 sept. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.Net

Este anchetă de proporții după ce generalul maior în rezervă cu doua stele, Dorin Ioniță, a fost găsit împușcat în cap vineri dimineață. Din primele informații, anchetatorii iau în calcul sinuciderea. Trupul neînsufleți a fost găsit de o rudă într-o casă aflată în construcție din Prahova. Soția lui Dorin Ioniță a fost cea care a alertat autoritățile după ce nu a mai putut lua legătura cu acesta. Mai mult, se pare că acesta avea o relație extraconjugală. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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