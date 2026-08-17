Festivalul STARDUST a adus hiturile anilor ’90 și 2000 la NIBIRU, într-un weekend care a unit generațiile

Publicat 17 aug. 2026, 15:20 Sursă realitatea.net

În două seri, 170.000 de oameni au participat la STARDUST, stabilind un nou record de public de la lansarea NIBIRU și transformând Arena într-unul dintre cele mai mari cluburi open-air ale weekendului.

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