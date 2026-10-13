DSVSA Bihor a retras aproape două tone de alimente din comerț într-o singură lună

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor a retras de la vânzare 1.893,5 kilograme de alimente în luna septembrie, după ce analizele au evidențiat prezența bacteriilor Salmonella, Listeria monocytogenes și stafilococul.
Controalele efectuate în județul Bihor în perioada septembrie 2026 au condus la aplicarea a 35 de sancțiuni în sectorul alimentar, dintre care 30 de amenzi cu o valoare totală de 506.200 de lei. Inspectorii au dispus retragerea și distrugerea produselor neconforme, conform unui comunicat al instituției.
În laboratorul DSVSA Bihor s-au realizat 1.975 de analize pentru siguranța alimentară, dintre care opt probe au fost declarate neconforme. Contaminarea bacteriană a fost identificată în două probe de carne, una de pasăre și una de carne tocată (Salmonella), o probă de cârnați (Listeria monocytogenes), o probă de brânză (stafilococ) și o probă de carne preparată (Escherichia coli).
Două probe de apă au dat rezultate pozitive la E. coli, bacterii coliforme și enterococi, iar o altă probă de brânză a depășit parametrii autorizați pentru conținutul de cloruri și grăsime.
Instituția nu a specificat din ce unități au fost prelevate produsele contaminate, nici dacă acestea au ajuns la consumatori sau dacă cantitatea retrasă include marfa în care s-au descoperit bacteriile.
Măsuri administrative și notificări europene
În aceeași perioadă, inspectorii au emis 51 de decizii și ordonanțe pentru interzicerea sau suspendarea activității unor unități autorizate sanitar-veterinar. Motivele acestor măsuri nu au fost detaliate în comunicat.
DSVSA Bihor a intervenit, de asemenea, pentru soluționarea a 17 notificări primite prin sistemele europene RASFF și AAC, mecanisme prin care statele membre exchange informații despre riscurile alimentare. Natura produselor vizate de aceste alerte nu a fost făcută publică.
Activități în sănătatea animalelor
În domeniul sănătății și bunăstării animalelor, s-au efectuat 2.025 de activități de control, rezultând 21 de sancțiuni, dintre care 16 amenzi în valoare totală de 42.200 de lei.
Evoluția focarelor de pestă porcină africană
În septembrie, au fost declarate două focare noi de pestă porcină africană în localitățile Sărsig și Adoni. În paralel, autoritățile au stins 22 de focare: 11 la Cubulcut, șapte la Viișoara și câte unul la Petreu, Albiș, Avram Iancu și Satu Barbă.
În total, laboratorul DSVSA Bihor a efectuat 5.628 de analize în domeniile siguranței alimentare și sănătății animalelor, dintre care 20 au avut rezultate neconforme.