DSVSA Bihor a retras aproape două tone de alimente din comerț într-o singură lună

Publicat 13 oct. 2026, 09:44 Sursă eBihoreanul

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bihor a retras de la vânzare 1.893,5 kilograme de alimente în luna septembrie, după ce analizele au evidențiat prezența bacteriilor Salmonella, Listeria monocytogenes și stafilococul.

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