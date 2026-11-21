Publicat 21 nov. 2026, 13:16 Actualizat 21 nov. 2026, 13:27 Sursă Realitatea.net

Tensiunile din interiorul PNL continuă, iar Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan, pune sub semnul întrebării modelul de administrație promovat de actualul lider liberal. Într-un mesaj public care a revenit în atenție pe fondul luptei pentru conducerea partidului, Tișe critică atenția acordată realizărilor din Bihor și susține că dezvoltarea județului Cluj este ignorată. Liberalul insistă că un lider trebuie judecat după investițiile și proiectele realizate, nu doar după reducerile de cheltuieli.

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