Cum își selectează românii bradul pentru sărbători: ce aspecte cântăresc cel mai mult
Mai este doar o lună până la sărbători, iar alegerea bradului de Crăciun începe să devină o prioritate, alături de cumpărarea cadourilor. Magazinele s-au pregătit deja pentru sezon, rafturile fiind pline, iar prețurile începând de la aproximativ 50 de lei.
Cum își selectează românii bradul pentru sărbători: ce aspecte cântăresc cel mai mult
Romsilva a anunțat că anul acesta va pune în vânzare mai puțini brazi decât în sezoanele trecute, pentru a evita surplusul rămas nevândut. Atmosfera festivă se simte deja în marile lanțuri de magazine, care au fost decorate și expuse cu diverse tipuri de brazi.
Bogdan Cordoș, reprezentant al unui retailer, explică: „Avem atât brazi autohtoni, cât și din import. Prețurile pornesc de la 49,99 lei pentru modelele de 1–1,3 metri. Clienții au început deja să se intereseze, semn că spiritul Crăciunului își face simțită prezența”.
Cei mai mulți brazi comercializați în România provin din Danemarca, Germania și Austria. Cei românești vor fi în număr mai mic anul acesta: aproximativ 17.000 de exemplare, față de 30.000 în urmă cu trei ani, conform datelor prezentate de Romsilva.
Anul trecut s-au vândut 18.000 de bucăți. Prețurile variază între 19 și 39 de lei, în funcție de cât de înalți sunt. În pepinierele private, brazii la ghiveci sunt o altă opțiune, însă costurile sunt semnificativ mai mari: de la 650 de lei pentru modelele mici și peste 1.200 de lei pentru cei care depășesc 3 metri.
Un studiu realizat de un retailer de bricolaj arată că șapte din zece români preferă în continuare bradul natural, datorită tradiției și mirosului său specific. Tot potrivit cercetării, 70% dintre respondenți spun că preferă să își aleagă bradul personal, direct din magazin, și nu online.