Când se împodobește bradul de Crăciun: obiceiuri, tradiții și semnificații în România și în lume
Când se împodobește bradul de Crăciun: obiceiuri, tradiții și semnificații în România și în lume
Când se împodobește bradul de Crăciun: obiceiuri, tradiții și semnificații în România și în lume
Data la care este împodobit bradul de Crăciun diferă în funcție de obiceiuri, regiune și preferințele fiecărei familii. Indiferent însă de momentul ales, ceremonia decorării bradului rămâne una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale iernii, un prilej de a petrece timp cu cei dragi și de a crea amintiri speciale.
Tradiția împodobirii bradului
Bradul împodobit, devenit simbol universal al Crăciunului, are rădăcini adânci în cultura europeană. Istoria sa începe în secolul al XVI-lea, în zonele Alsaciei și ale sud-vestului Germaniei, unde oamenii aduceau în case pomi verzi decorați cu mere, nuci, lumânări și mici figurine. Aceste ornamente aveau rolul de a reprezenta viața, speranța și belșugul.
Pe măsură ce obiceiul s-a răspândit în comunitățile creștine, momentul împodobirii bradului a fost asociat cu Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. În acea seară, pomul era aprins și devenea elementul central al casei, marcând începutul sărbătorii Nașterii Domnului.
În tradiția europeană, lumânările sau luminile simbolizau speranța și lumina adusă în lume, iar decorațiunile aveau rol protector și erau considerate aducătoare de noroc. Această practică s-a transmis din generație în generație și a devenit regula de bază în multe țări.
Astăzi, chiar dacă tradiția spune că bradul se împodobește în Ajun, multe familii aleg să înceapă pregătirile mai devreme, uneori chiar de la începutul lunii decembrie, pentru a se bucura mai mult timp de atmosfera sărbătorilor.
Citește și:
- 21:26 - Avertisment dur de la Ankara pentru Teheran. Erdogan: „Nu puneți în pericol 1.000 de ani de fraternitate”
- 20:45 - Declarația lui Kim Jong Un de Ziua Femeii: „Poate sunt slabe fizic, dar au o voință de neclintit”
- 19:56 - Schimbare uriașă în fotbalul românesc! Burleanu promite că multe controverse de arbitraj vor dispărea
- 18:57 - Românii care încasează 7.000 de lei pe lună și nu sunt IT-iști
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News