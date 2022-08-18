Bihorean, reținut pentru mărturie mincinoasă în cazul uciderii unui câine prin spânzurare

Un bihorean bănuit de mărturie mincinoasă în cazul uciderii unui câine prin spânzurare, a fost reținut miercuri de polițiștii bihoreni de la Protecția animalelor.

Un bihorean bănuit de mărturie mincinoasă în cazul uciderii unui câine prin spânzurare, a fost reținut miercuri de polițiștii bihoreni de la Protecția animalelor.

Potrivit IPJ Bihor, în urma administrării probatoriului, polițiștii Biroului Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au dispus ieri reținerea pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, față de un bărbat de 43 de ani din comuna Sâniob, cercetat pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată (două acte materiale).

"Acesta este bănuit că, la 27 iulie a.c., cu ocazia audierii în calitate de martor în dosarul penal în care polițiștii bihoreni de la protecția animalelor efectuau cercetări sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, ar fi făcut afirmaţii mincinoase cu privire la împrejurările în care a fost ucis câinele rasa Rottweiller, găsit spânzurat, în cursul lunii mai a.c., în zona împădurită a localității bihorene Sâniob.

De asemenea, la 17 august a.c., cu ocazia reaudierii, acesta şi-a menţinut declaraţia anterioară.

Din cercetările efectuate de polițiștii Biroului Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor a reieșit că bărbatul de 43 de ani ar fi cel care, înainte cu aproximativ 3 săptămâni de comiterea faptei, i-ar fi dat câinele respectiv consăteanului său de 38 de ani, cercetat deja de polițiști în aceeași cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept (caz mediatizat la 16 august a.c.)", a transmis Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor continuă cercetările în cauză sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată.

Sursa: Realitatea de Bihor