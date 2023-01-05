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Bărbat din Timiș, prins drogat la volan, în Oradea

Bărbat din Timiș, prins drogat la volan, în Oradea

Bărbat din Timiș, prins drogat la volan, în Oradea

Scris de Muresan Rodica Publicat: 5 ian. 2023, 16:08

Un bărbat din județul Timiș s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii orădeni l-au prins drogat

Un bărbat din județul Timiș s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii orădeni l-au prins drogat la volan, pe o stradă din municipiu.

Polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat în trafic, pe strada Ogorului din municipiu, un bărbat de 30 de ani din județul Timiș, în timp ce conducea o autoutilitară, deși se afla sub influența substanțelor psihoactive.

"În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că bărbatul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv.

Celui în cauză i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor cu caracter psihoactiv", a transmis IPJ Bihor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Sursa: Realitatea de Bihor

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