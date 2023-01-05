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Bărbat din Timiș, prins drogat la volan, în Oradea
Bărbat din Timiș, prins drogat la volan, în Oradea
Un bărbat din județul Timiș s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii orădeni l-au prins drogat
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