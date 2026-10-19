Social· 2 min citire

Bărbat arestat preventiv la Oradea pentru amenințări aduse unui polițist

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Oradea ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat19 oct. 2026, 12:03
SursăeBihoreanul

Un bărbat de 42 de ani din Oradea a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce a amenințat cu moartea un polițist care încerca să-l audieze la sediul Poliției Municipiului Oradea.

Incidentul a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, la sediul Poliției Municipiului Oradea. Valentin-Constantin Plantus fusese dus acolo pentru verificări în urma unei altercații pe o stradă din oraș, semnalată prin apel la numărul de urgență 112.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publică Oradea, care a aplanat conflictul dintre cei doi bărbați implicați. În timpul audierii, Plantus a început să amenințe cu bătaia și cu moartea agenții de poliție.

Din cauza comportamentului recalcitrant, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Oradea, unde a rămas internat peste noapte. A doua zi, sâmbătă, 17 octombrie, a fost adus cu mandat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru audiere în dosarul penal deschis pentru ultraj.

Plantus riscă o pedeapsă de până la un an și jumătate de închisoare. Inițial reținut pentru 24 de ore, el a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, judecătorul a respins solicitările inculpatului de a fi plasat sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Valentin-Constantin Plantus este multirecidivist, având condamnări anterioare pentru furturi și distrugeri, inclusiv o faptă comisă în penitenciar. Ultima sa eliberare condiționată a avut loc în noiembrie 2024. Noua anchetă este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe