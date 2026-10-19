Bărbat arestat preventiv la Oradea pentru amenințări aduse unui polițist

Publicat 19 oct. 2026, 12:03 Sursă eBihoreanul

Un bărbat de 42 de ani din Oradea a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce a amenințat cu moartea un polițist care încerca să-l audieze la sediul Poliției Municipiului Oradea.

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