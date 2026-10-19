Bărbat arestat preventiv la Oradea pentru amenințări aduse unui polițist

Un bărbat de 42 de ani din Oradea a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce a amenințat cu moartea un polițist care încerca să-l audieze la sediul Poliției Municipiului Oradea.
Incidentul a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, la sediul Poliției Municipiului Oradea. Valentin-Constantin Plantus fusese dus acolo pentru verificări în urma unei altercații pe o stradă din oraș, semnalată prin apel la numărul de urgență 112.
La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publică Oradea, care a aplanat conflictul dintre cei doi bărbați implicați. În timpul audierii, Plantus a început să amenințe cu bătaia și cu moartea agenții de poliție.
Din cauza comportamentului recalcitrant, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Oradea, unde a rămas internat peste noapte. A doua zi, sâmbătă, 17 octombrie, a fost adus cu mandat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea pentru audiere în dosarul penal deschis pentru ultraj.
Plantus riscă o pedeapsă de până la un an și jumătate de închisoare. Inițial reținut pentru 24 de ore, el a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor, judecătorul a respins solicitările inculpatului de a fi plasat sub control judiciar sau în arest la domiciliu. Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.
Valentin-Constantin Plantus este multirecidivist, având condamnări anterioare pentru furturi și distrugeri, inclusiv o faptă comisă în penitenciar. Ultima sa eliberare condiționată a avut loc în noiembrie 2024. Noua anchetă este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.