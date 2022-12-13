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Autoturism căutat de autorităţile din Bulgaria, descoperit de poliţiştii de frontieră din Vama Borș II
Autoturism căutat de autorităţile din Bulgaria, descoperit de poliţiştii de frontieră din Vama Borș II
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș II au descoperit un autoturism marca Toyota
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