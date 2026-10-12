Atac cibernetic la operatorul de salubritate RER Vest. Datele clienților accesate ilegal, portalul suspendat
FOTO: Arhivă
Operatorul de salubritate RER Vest a informat clienții că o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației „Contul-meu” pe 7 octombrie, expunând date personale și financiare.
Compania a suspendat accesul la portalul online pe 8 octombrie, după ce a detectat un acces neautorizat în baza de date. Serviciile fizice de colectare a deșeurilor nu au fost afectate de incident.
Potrivit comunicatului transmis clienților, atacatorul susține că deține informațiile stocate în sistem, însă RER Vest nu a putut stabili dacă datele au fost și copiate. Accesul nelegitim a vizat întreaga bază de date.
Date expuse și riscuri pentru clienți
Informațiile compromise includ numele și prenumele, codurile de client, adresele de facturare și ale punctelor de colectare, adresele de e-mail, numerele de telefon și numărul persoanelor declarate pentru fiecare locuință.
În baza de date se aflau și istoricul facturilor cu sumele și scadențele, istoricul plăților, precum și datele de autentificare și de sesiune ale utilizatorilor cu cont online. Reprezentanții companiei au precizat că datele cardurilor folosite pentru plăți nu sunt afectate, deoarece tranzacțiile sunt procesate de furnizorul extern de servicii de plată.
Principalul risc identificat de operator este utilizarea acestor informații pentru tentative de înșelăciune. Persoanele care dețin datele ar putea contacta clienții prin e-mail, SMS sau telefon, pretinzând că reprezintă RER Vest. Cunoașterea adreselor și a scadențelor reale face astfel de solicitări mai convingătoare.
Compania avertizează că „faptul că datele cuprinse într-un mesaj sunt exacte nu înseamnă că mesajul provine de la noi”. Tentativele frauduloase ar putea viza direcționarea plăților către conturi neautorizate, obținerea datelor cardurilor sau a parolelor.
Măsuri luate și recomandări
RER Vest a invalidat parolele și sesiunile tuturor conturilor. Portalul rămâne indisponibil până la o dată care va fi anunțată pe site-ul oficial și prin e-mail, pentru clienții cu adrese înregistrate.
„Mesajul prin care vă vom anunța redeschiderea portalului nu va conține niciun link și nu vă cere să introduceți parola sau alte date”, a subliniat firma.
După reluarea accesului, utilizatorii trebuie să acceseze rervest.ro tastând adresa în browser, să intre în secțiunea „Contul-meu” și să folosească funcția de recuperare a parolei. Se recomandă verificarea datelor din cont, în special a adresei de e-mail și a numărului de telefon, și semnalarea oricăror modificări necunoscute.
Clienții care au folosit aceeași parolă pentru alte servicii sunt îndemnați să o schimbe imediat. Compania recomandă folosirea unor parole diferite și activarea autentificării în doi pași, unde este disponibilă.
În urma incidentului, RER Vest a înlăturat factorii care au permis accesul neautorizat, a schimbat cheile și parolele de acces ale sistemelor afectate și a oprit serverul compromis, fără să îl repună în funcțiune. Compania a angajat furnizori independenți pentru investigarea tehnică, a notificat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), iar organele de urmărire penală au fost sesizate.
Printre măsurile anunțate se numără construirea unei infrastructuri noi și remedierea deficiențelor aplicației înainte de redeschiderea accesului public. Informarea nu precizează numărul exact al clienților afectați.
Pentru verificarea mesajelor sau a solicitărilor de plată, clienții pot suna la 0374 885 693, de luni până vineri, între orele 07:00 și 19:00, ori pot scrie la [email protected]. RER Vest a precizat că nu își modifică niciodată contul de plată prin e-mail, SMS sau telefon. Clienții sunt sfătuiți să nu comunice datele cardului sau codurile primite prin SMS. Persoanele care au divulgat deja asemenea informații trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului, iar cele care au făcut plăți în urma unor mesaje frauduloase trebuie să sesizeze banca și Poliția.
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News