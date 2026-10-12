Atac cibernetic la operatorul de salubritate RER Vest. Datele clienților accesate ilegal, portalul suspendat

Publicat 12 oct. 2026, 10:00 Sursă eBihoreanul

Operatorul de salubritate RER Vest a informat clienții că o persoană neidentificată a accesat ilegal baza de date a aplicației „Contul-meu” pe 7 octombrie, expunând date personale și financiare.

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