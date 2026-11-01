Adolescent de 15 ani arestat preventiv pentru că a omorât un bărbat în Bihor

Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv sâmbătă, 31 octombrie, pentru omorul unui bărbat de 36 de ani din Lăzăreni, județul Bihor. Fapta ar fi avut loc joi seară, în urma unui conflict legat de un incident petrecut cu fratele minorului.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, atacul a fost comis în seara zilei de 29 octombrie 2026. Poliția a fost sesizată în noaptea de joi spre vineri, la ora 00:57, după ce victima a fost găsită decedată într-o locuință din colonia de romi din localitate.
„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în interiorul unei locuințe din localitatea Lăzăreni, județul Bihor, în imobil fiind identificate numeroase urme de sânge”, se arată în comunicatul transmis duminică de Parchet.
Din primele informații, conflictul a izbucnit după ce adolescentul i-a reproșat bărbatului comportamentul față de fratele său mai mic. Victima ar fi fost sub influența alcoolului în momentul incidentului, susțin sursele citate de eBihoreanul.
Adolescentul a fost reținut sâmbătă și prezentat instanței, care a dispus arestarea sa preventivă pentru omor. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea.
Numele suspectului, Samuel M., figurează pe portalul instanțelor de judecată. Sursele citate de eBihoreanul precizează că băiatul nu frecventează școala și lucrează cu ziua. Procurorii au dispus efectuarea unei expertize psihiatrice pentru a stabili dacă minorul a avut discernământ în momentul comiterii faptei.
Cercetările continuă, fiind desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.