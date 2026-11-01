Adolescent de 15 ani arestat preventiv pentru că a omorât un bărbat în Bihor

Publicat 1 nov. 2026, 19:40 Actualizat 1 nov. 2026, 19:43 Sursă eBihoreanul

Un adolescent de 15 ani a fost arestat preventiv sâmbătă, 31 octombrie, pentru omorul unui bărbat de 36 de ani din Lăzăreni, județul Bihor. Fapta ar fi avut loc joi seară, în urma unui conflict legat de un incident petrecut cu fratele minorului.

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