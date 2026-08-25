Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce te simți mai bine după ce ajuți pe cineva?

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 25 aug. 2026, 10:03

De ce ne simțim mai bine după ce îi ajutăm pe ceilalți? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru explică legătura dintre gesturile de ajutor, sentimentul de sens și starea noastră de bine.

Nu e doar despre celălalt. Când ajuți, creierul tău înregistrează sens. Și sensul schimbă tot. Problemele tale nu dispar. Dar se așază altfel.
Pentru câteva momente, ieși din tine. Și exact acolo apare starea de bine. Nu din ce primești. Ci din ce oferi. 

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