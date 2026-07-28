Sanatate· 2 min citire

Greva din sănătate merge mai departe. Ce spune liderul Sanitas după întâlnirea de la Ministerul Sănătății

Greva din sănătate continuă

Greva din sănătate continuă

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 19:44
Sursărealitatea.net

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a anunțat marți, după discuțiile de la Ministerul Sănătății pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate va continua și miercuri.

''Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri. Și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. Asta e concluzia discuțiilor de astăzi. A fost doar o parte tehnică, n-a participat domnul ministru al Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății parte dintre propunerile noastre, pentru că așa a fost discuția ieri, dar în momentul acesta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate'', a declarat Pope la ieșirea de la Ministerul Sănătății.

Întrebat dacă greva din sănătate va continua și miercuri, el a răspuns: ''În principiu, da, din păcate''.

Potrivit acestuia, ''cartea'' este acum la partidele politice. ''Știm toți că acest Guvern nu poate lua decizii (...) și facem încă un apel la clasa politică, să avem un Guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistem'', a transmis Pope.

Federația Sanitas a declanșat, marți, grevă generală în spitale, în semn de protest față de proiectul legii salarizării.

Potrivit reprezentanților federației, pe parcursul protestului vor fi asigurate urgențele și cazurile complexe.

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