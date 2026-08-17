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Start pentru Programul FIV 2026: înscrierile încep luni. Ce acte trebuie să depui și care este termenul-limită

Pogramul FIV

Pogramul FIV

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat17 aug. 2026, 09:03
SursăRealitatea.net

Înscrierile în Programul FIV 2026 încep luni, 17 august, la ora 10.00. Programul sprijină creșterea natalității prin proceduri de fertilizare in vitro, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Dosarele pot fi depuse până pe 15 noiembrie 2026. Întreaga procedură se desfășoară online, pe platforma up-comunitate.ro.

Cum te înscrii în Programul FIV 2026

Primul pas este crearea unui cont pe platformă și completarea datelor cerute. Solicitanții trebuie apoi să aleagă clinica unde vor să urmeze procedura, din lista unităților sanitare partenere acreditate. După completarea informațiilor, platforma generează automat o parte dintre documentele necesare. Este vorba despre cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul pentru prelucrarea datelor personale.

Documentele generate trebuie descărcate, semnate și încărcate din nou în platformă. La dosar trebuie adăugat și documentul care conține indicația pentru fertilizare in vitro, eliberat de un medic specialist în infertilitate. Actul trebuie să fie emis cu cel mult 60 de zile înainte de data depunerii dosarului. Solicitanții mai au nevoie de copii ale cărților de identitate și de adeverințe care confirmă că sunt asigurați în sistemul public de sănătate din România.

Copiile actelor de identitate trebuie semnate și certificate „conform cu originalul” de către solicitanți. Anexele pot fi semnate de mână sau prin semnătură electronică. În cazul cuplurilor, declarațiile pe propria răspundere și acordurile privind datele personale trebuie completate separat de fiecare partener. Dosarul poate fi trimis numai după încărcarea tuturor documentelor cerute.

Dosarele sunt analizate în ordinea depunerii

După trimiterea documentelor, platforma generează automat un număr unic de înregistrare pentru fiecare dosar. Solicitanții pot urmări în orice moment situația cererii direct din contul creat pe platformă. Ministerul Muncii precizează că dosarele vor fi analizate în ordinea în care au fost depuse. Mai multe informații despre programul FIV 2026-2030 și despre actele necesare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, în secțiunea „Documente”.

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