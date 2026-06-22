Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Explicația medicală a somnolenței de după masă

Publicat 22 iun. 2026, 10:47 Actualizat 22 iun. 2026, 12:17

Într-o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre unul dintre cele mai frecvente fenomene ale organismului: starea de somnolență care apare după masă. Care sunt cauzele, când este normală și când poate ascunde probleme de sănătate, aflați în această ediție.

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