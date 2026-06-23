Ce trebuie să faci dacă te mușcă o viperă. Măsurile de prim ajutor recomandate de Salvamont România

Publicat 23 iun. 2026, 12:39 Sursă realitatea.net

Salvamont România a transmis o serie de măsuri de prim ajutor pentru situațiile în care o persoană este mușcată de viperă. Specialiștii spun că reacțiile pot fi diferite de la un caz la altul, în funcție de cantitatea de venin injectată, locul mușcăturii și starea de sănătate a victimei.

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