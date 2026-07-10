Sanatate· 1 min citire

Alertă în sănătate: Grevă generală la finalul lunii! Guvernul spune că nu poate modifica legislația

Grevă sănătate /

Grevă sănătate /

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat10 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS

România plătește din nou prețul unui Guvern fără puteri depline. În timp ce spitalele se confruntă cu lipsă de personal și cu nemulțumiri tot mai mari, Executivul recunoaște că nu poate adopta modificările cerute de angajații din sănătate. Între timp, tensiunile cresc: personalul din spitale anunță grevă generală la finalul lunii, ceea ce va duce la un blocaj total în sistemul sanitar.

Angajații din sistemul de sănătate continuă demersurile pentru declanșarea grevei generale programate la finalul lunii. Acțiunea de protest va avea repercusiuni asupra pacienților, întrucât activitatea din spitale va fi asigurată de doar 30% din personal.

Au avut loc discuții între ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și reprezentanții sindicatelor din sănătate. Ministrul a susținut că solicitările sindicaliștilor nu pot fi soluționate în mandatul actualului Guvern. Acestea ar putea fi analizate și luate în considerare după instalarea unui nou Executiv cu puteri depline.

Sindicaliștii din sănătate cer revenirea la salariile și drepturile negociate anterior, anularea reducerii sporurilor și deschiderea unor negocieri cu autoritățile privind noua Lege a salarizării.

Reprezentanții angajaților susțin că noua formă a Legii salarizării va afecta și mai mult sistemul medical. Potrivit acestora, angajații din sănătate riscă să piardă mii de lei din venituri.

De asemenea, sindicaliștii au anunțat că vor transmite adrese tuturor partidelor parlamentare, solicitându-le să nu voteze noua variantă a Legii salarizării.

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