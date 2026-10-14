Zi decisivă pentru PSD! Grindeanu pune pe masă trei variante pentru noul Guvern

Liderii PSD se reunesc astăzi, 14 octombrie, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide dacă partidul intră la guvernare sau rămâne în opoziție. Sorin Grindeanu le va prezenta colegilor trei variante pentru formarea noului Executiv, însă a anunțat deja că preferă un guvern politic, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR. În același timp, social-democrații pun condiții pentru susținerea premierului desemnat Luca Niculescu, iar scenariul alegerilor anticipate nu este exclus.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, PSD ar putea solicita nouă sau zece ministere în viitorul Guvern, inclusiv portofolii importante precum Transporturile, Agricultura și Sănătatea.
Sorin Grindeanu a precizat însă că discuțiile despre împărțirea ministerelor trebuie să aibă loc după ce partidul va decide dacă participă la guvernare. Pentru liderul social-democrat, programul economic și existența unei majorități stabile sunt condiții esențiale.
Trei variante pentru noul Guvern. Grindeanu respinge formula tehnocrată
Într-un interviu acordat marți seară, 13 octombrie, la România TV, Sorin Grindeanu a explicat că prima variantă pe care o vor analiza social-democrații este să nu voteze Guvernul Luca Niculescu și să nu participe la formarea Executivului.
O a doua posibilitate este instalarea unui guvern format din tehnocrați, însă liderul PSD nu consideră că această soluție ar putea oferi stabilitatea de care România are nevoie.
Grindeanu a amintit de experiența guvernării tehnocrate din perioada 2015-2016 și a avertizat că un asemenea Executiv ar risca să rămână fără sprijin politic imediat după învestire. În opinia sa, partidele trebuie să își asume responsabilitatea guvernării, nu doar să voteze un Cabinet pe care ulterior să îl critice.
„Este o variantă a unui guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puţin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă”, a declarat Sorin Grindeanu.
A treia opțiune, pe care liderul PSD o preferă, este formarea unui guvern politic, susținut de mai multe partide. Grindeanu își dorește o formulă PSD-PNL-UDMR și a exclus colaborarea cu USR. Totodată, acesta a declarat că social-democrații ar putea vota inclusiv un guvern PNL-UDMR, dacă USR nu ar face parte din Executiv.
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