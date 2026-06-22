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Politica· 2 min citire
Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE
Adrian Veștea
Votul pentru Guvernul Veștea, în plenul reunit al Parlamentului, ar putea fi amânat. Potrivit unor surse politice, PSD ia în calcul amânarea procedurii, după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce nu va vota noul Executiv.
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