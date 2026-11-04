Trump pierde o rundă, nu meciul

America a votat. Democrații au câștigat Camera și Senatul. Și ce a făcut Donald Trump? I-a felicitat. Pentru că exact asta face un om de afaceri adevărat. Știe că o negociere nu se termină la prima rundă.
Cei care se grăbesc să-l dea pierdut nu-l cunosc pe Trump. Omul care a scris „The Art of the Deal” nu fuge de la masa negocierilor. Se așază la ea și bate cu pumnul în masă.
Mesajul lui e clar: are un veto puternic. Și l-a pus chiar pe șapcă: VETO. Fără semnătura lui, nicio lege nu trece, iar democrații nu au două treimi ca să-i anuleze veto-ul. Ei au câștigat voturi. Trump are în continuare stiloul cu care se semnează legile.
Pierzi o rundă, nu pierzi meciul
Pentru noi, românii, asta contează enorm. Președintele american rămâne comandantul armatei și conduce politica externă. Iar un președinte care negociază dur, cu Rusia, cu Iranul, cu oricine, e exact ce îi trebuie flancului estic al NATO.
Pierzi o rundă, nu pierzi meciul. Asta e lecția unui om de afaceri. Asta e lecția lui Trump.