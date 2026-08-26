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SURSE: Bolojan ar fi cerut audierea la DNA București în dosarul lui Fănel Bogos. Cererea, respinsă

Ilie Bolojan/ Arhivă foto

Ilie Bolojan/ Arhivă foto

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat26 aug. 2026, 12:21
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan ar urma să fie audiat de procurorii DNA Iași în dosarul în care este implicată Cristina Trăilă și în care este cercetat și Fănel Bogos. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, Bolojan ar fi solicitat, prin comisie rogatorie, ca audierea să aibă loc la DNA București, însă cererea ar fi fost respinsă.

Bolojan ar fi cerut audierea la DNA București

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, solicitarea ar fi fost transmisă prin intermediul unei comisii rogatorii, prin care procurorii DNA Iași ar fi fost rugați să permită audierea lui Ilie Bolojan de către procurorii DNA București.

Cererea ar fi fost însă respinsă, iar premierul demis urmează să fie audiat de procurorii DNA Iași.

Când ar urma să ajungă premierul demis în fața procurorilor?

Aceleași surse susțin că Ilie Bolojan ar urma să ajungă în următoarele zile în fața procurorilor pentru a da explicații în acest dosar.

Audierea are loc în contextul anchetei DNA Iași în care Cristina Trăilă a fost pusă sub acuzare și în care este implicat și omul de afaceri Fănel Bogos.

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