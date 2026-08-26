SUA: Administrația Trump se gândește la o posibilă demolare a Centrului John F. Kennedy

Publicat 26 aug. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Guvernul Trump a evocat o posibilă demolare a Centrului John F. Kennedy, sala de spectacole din Washington controlată de apropiați ai președintelui republican, dacă justiția blochează decizia consiliului de administrație de a pune din nou numele lui Donald Trump pe fațada clădirii, notează AFP.

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