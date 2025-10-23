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Politica· 2 min citire
SORIN GRINDEANU AVERTIZEAZĂ: ROMÂNIA POATE PIERDE PESTE 200 DE MILIOANE DE EURO DACĂ LEGEA PENSIILOR MAGISTRAȚILOR NU ESTE APROBATĂ PÂNĂ PE 28 NOIEMBRIE
SORIN GRINDEANU AVERTIZEAZĂ: ROMÂNIA POATE PIERDE PESTE 200 DE MILIOANE DE EURO DACĂ LEGEA PENSIILOR MAGISTRAȚILOR NU ESTE APROBATĂ PÂNĂ PE 28 NOIEMBRIE
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi un avertisment dur legat de legea pensiilor speciale ale magistraților.
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