S-a scurtat lista pentru viitorul premier. Cine a rămas în cursă pentru Palatul Victoria și pe cine preferă Nicușor Dan
Viitorul premier al României
S-a scurtat lista pentru viitorul premier. Negocierile pentru instalarea unui nou Guvern continuă, iar găsirea unei formule care să poată obține majoritatea necesară în Parlament se dovedește complicată.
Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu se află în continuare printre numele vehiculate pentru Palatul Victoria. În același timp, președintele Nicușor Dan ar prefera ca viitorul premier să fie independent din punct de vedere politic, potrivit unor surse de la Cotroceni citate de Știripesurse.
O nouă rundă de consultări cu formațiunile parlamentare ar putea avea loc spre finalul acestei săptămâni. Abia după aceste discuții ar putea veni și desemnarea candidatului pentru postul de prim-ministru.
S-a scurtat lista pentru viitorul premier. Ce variantă de premier ar prefera Nicușor Dan
Una dintre opțiunile analizate la Palatul Cotroceni este desemnarea unui premier independent politic. Aceasta ar fi și varianta spre care ar înclina în acest moment Nicușor Dan, potrivit surselor citate.
Dacă președintele va decide organizarea unei noi runde de consultări, la discuții ar urma să fie chemate toate partidele parlamentare. Deocamdată, însă, nu a fost stabilită o dată și nici nu există o decizie finală asupra persoanei care va primi mandatul de a forma Guvernul.
Pe masa șefului statului se află și scenariul în care desemnarea să fie făcută direct, fără alte negocieri oficiale cu partidele. În această situație, viitorul candidat la funcția de premier ar trebui să-și construiască ulterior majoritatea și să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlament.
Lista posibililor candidați s-a scurtat între timp. Dragoș Burnete și Eugen Tomac nu ar mai fi luați în calcul pentru funcția de premier, în timp ce varianta Alexandru Nazare rămâne în discuție.
S-a scurtat lista pentru viitorul premier. Pe cine vrea PSD la Palatul Victoria
PSD nu renunță la propria propunere pentru conducerea Guvernului. Social-democrații îl susțin în continuare pe Sorin Grindeanu și au stabilit, în urma discuțiilor de luni, că vor să participe la viitoarea formulă de guvernare chiar și în cazul desemnării unui premier independent politic.
Partidul pune, însă, o condiție clară. Parlamentarii social-democrați nu vor vota învestirea unui Executiv dacă PSD nu va face parte din acesta.
Sorin Grindeanu a recunoscut că social-democrații nu dețin, singuri, suficiente voturi pentru a instala un Guvern.
„Nu sunt în situaţia de a prezenta preşedintelui 233 de voturi”, a spus Grindeanu în urmă cu câteva zile.
În opinia acestuia, după ce Nicușor Dan va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, sarcina de a strânge voturile necesare unei majorități îi va reveni persoanei propuse să conducă Executivul.
Ce candidați ar putea susține AUR
Poziția AUR poate deveni importantă în ecuația parlamentară, mai ales că nici PSD, nici PNL, USR și UDMR nu au în acest moment suficiente voturi pentru a asigura singure învestirea Guvernului.
Siegfried Mureșan rămâne candidatul susținut oficial de PNL, USR și UDMR, însă șansele ca acesta să fie desemnat de președinte par să fi scăzut.
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, declara marți că, în eventualitatea în care Nicușor Dan va merge pe mâna unui alt candidat, „ceea ce se pare că aşa va fi”, Uniunea va analiza noua situație politică și posibilitatea formării unei majorități.
Pentru AUR există, însă, o linie roșie: Siegfried Mureșan. Liderul senatorilor partidului, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că formațiunea nu îl poate susține pe candidatul liberalilor.
„Propunerea pe care am auzit-o și pe care o au colegii de la PNL cu domnul Mureșan este total inacceptabilă din foarte multe puncte de vedere. Dânsul cred că mai are foarte mult timp la dispoziție de acum încolo să-și lărgească vocabularul, să renunțe la anumite cuvinte, să învețe să vorbească limbajul democrației. Sub nicio formă Siegfried Mureșan”.
În cazul lui Alexandru Nazare sau Sorin Grindeanu, răspunsul AUR este mai puțin categoric. Întrebat despre cele două variante, Petrișor Peiu nu a exclus din start posibilitatea susținerii unuia dintre ei.
Cele 233 de voturi necesare pentru învestire fac ca poziția AUR să conteze în negocieri. Sorin Grindeanu declara luni că PSD se poate baza pe 127 de voturi și că nu ar refuza sprijinul parlamentarilor AUR, PNL sau USR pentru instalarea unui Guvern. Liderul PSD a exclus o alianță de guvernare cu formațiunea condusă de George Simion.
Ar putea UDMR să voteze un Guvern condus de Sorin Grindeanu?
UDMR continuă oficial să susțină, alături de PNL și USR, candidatura lui Siegfried Mureșan. Cu toate acestea, liderii Uniunii nu exclud alte scenarii dacă președintele va desemna o altă persoană.
Kelemen Hunor a anunțat că formațiunea nu va abandona candidatura comună înainte ca Nicușor Dan să facă o altă alegere. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că Mureșan nu a reușit să construiască o majoritate în ultimele luni.
„Nu am mai auzit nimic de el toată vara, iar acest lucru este inacceptabil”, a declarat Kelemen Hunor.
Mai mult, UDMR nu exclude nici măcar susținerea prin vot a unui Executiv PSD condus de Sorin Grindeanu.
„S-ar putea să votăm, vă spun sincer (…) Nu excludem în momentul de faţă, dar n-am luat o decizie”.
Există o condiție importantă pentru UDMR. AUR nu trebuie să facă parte din viitorul Executiv. Csoma Botond a explicat că Uniunea nu vrea să „ajungă în aceeaşi barcă cu AUR”, însă ar putea vota instalarea unui Guvern dacă partidul lui George Simion rămâne în afara formulei guvernamentale.
De ce refuză USR un Guvern din care face parte PSD
În tabăra USR, poziția față de social-democrați este mult mai tranșantă. Cristian Seidler a anunțat marți că partidul nu va susține prin vot un Guvern în care se află PSD sau un „surogat de PSD”, indiferent dacă social-democrații ar primi funcția de premier sau alte poziții în Executiv.
USR își menține astfel sprijinul pentru Siegfried Mureșan, candidatul susținut împreună cu PNL și UDMR.
Nici liberalii nu traversează o perioadă lipsită de tensiuni. După ultima încercare de instalare a unui Executiv, conducerea PNL a decis marți sancționarea parlamentarilor care au votat împreună cu PSD pentru Guvernul Veștea, deși poziția oficială a partidului era alta. Aceștia urmează să-și piardă funcțiile deținute în Camera Deputaților și Senat.
PNL a hotărât, totodată, să mențină colaborarea parlamentară cu USR și UDMR.
Cine poate strânge cele 233 de voturi pentru noul Guvern
Aceasta rămâne principala necunoscută a negocierilor. Niciuna dintre taberele implicate în discuții nu poate garanta, deocamdată, cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou Executiv.
Nicușor Dan a afirmat anterior că nu vede suficientă susținere politică pentru un Guvern format exclusiv din miniștri tehnocrați. În aceste condiții, un Executiv cu miniștri proveniți din partide este considerat un scenariu mai probabil.
Problema este că pozițiile formațiunilor parlamentare se intersectează greu. PSD este dispus să accepte un premier independent, dar cere să participe la guvernare. USR refuză să voteze un Executiv în care intră social-democrații. UDMR așteaptă alegerea lui Nicușor Dan și lasă deschisă inclusiv varianta Sorin Grindeanu, în timp ce AUR exclude categoric susținerea lui Siegfried Mureșan.
În aceste condiții, desemnarea candidatului pentru Palatul Victoria va reprezenta doar primul pas. Viitorul premier va avea apoi misiunea dificilă de a transforma negocierile dintre partide într-o majoritate de cel puțin 233 de parlamentari.
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