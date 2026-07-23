Realitatea PLUS cere o întâlnire între societate și politicieni. Inițiativa Ancăi Alexandrescu, susținută de Sorin Grindeanu-VIDEO

Publicat 23 iul. 2026, 09:39 Actualizat 23 iul. 2026, 09:44 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu lansează o inițiativă de unitate, menită să scoată țara din criza politică. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a invitat societatea civilă și liderii partidelor politice la discuții pentru încheierea unui angajament, asemenea Păcii de la Snagov din 1995. Sorin Grindeanu a transmis că PSD este de acord cu inițiativa și că membrii săi voi vor fi prezenți la discuții.

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