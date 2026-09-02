Advertising
Politica· 1 min citire
Putin a dat cărțile pe față. Rusia nu vrea să îngheţe conflictul din Ucraina, ci să-i pună capăt
Vladimir Putin (Profimedia)
Publicat2 sept. 2026, 07:12
SursăRealitatea.net
Rusia nu doreşte îngheţarea conflictului din Ucraina, ci mai degrabă încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile atât în Ucraina, cât şi în Europa, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin. Mesajul vine după ce mai mulți lideri din regiune au făcut apel la găsirea unei soluții rapide de încheiere a ostilităților.
Citește și
- 21:06Ana Maria Păcuraru: „La Cotroceni ajunge o anchetă care lovește nu în Bolojan, nu în Fritz, ci în anturajul președintelui”
- 20:58Mohammad Murad, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare în guvernare”
- 20:38Nicușor Dan, despre începuturile confruntării cu „sistemul”: „Mă întrebam până unde o să forțez”
- 20:33Mohammad Murad: ”AUR va obține 35% la următoarele alegeri. Avem nevoie de oameni responsabili în politică”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News