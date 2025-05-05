PSD IESE DE LA GUVERNARE, DECIZIA PRIVIND ȘEFIA PARTIDULUI, AMÂNATĂ - SURSE

Ședință crucială a social-democraților, după eșecul la alegeri

Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a propus în ședința decisivă a social-democraților ieșirea partidului de la guvernare și, potrivit surselor citate de Realitatea Plus, propunerea a fost votată. Decizia vine în urma eșecului lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, încă din primul tur.

De altfel, Ciolacu a anunțat înainte de intra în ședință că va face această propunere. "Când s-a constituit actuala Coaliție a avut două obiective.

Primul a fost formarea unui guvern în care PSD să aibă rolul principal, iar colegii m-au ales pe mine și al doilea obiectiv, numirea unui candidat comun care să devină președintele României. Domnul Antonescu nu a intrat în turul doi. Acordul coaliției nu a fost îndeplinit, decât parțial.

Azi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliției nu și-a îndeplinit obiectivele și nemaiavând nicio credibilitate, am să propun colegilor ca PSD să iasă din această Coaliție.

Dacă și colegii vor vota favorabil această propunere, normal că eu îmi voi depune demisia," a declarat Ciolacu, înainte de a intra în ședința conducerii PSD.



Sursa: Newsinn