Momente tensionat la conferința lui Bolojan: premierul a evitat întrebările presei
Momente tensionat la conferința lui Bolojan
Ipocrizie uriașă din partea premierului Ilie Bolojan față de jurnaliști în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul s-a eschivat din a răspunde întrebărilor primite din partea presei. Mai mult, în loc să le dea explicații, premierul care i-a sărăcit pe românii a răspuns de nenumărate ori: "Mi-ați pus mai multe întrebări".
Riscurile de neconstituționalitate
Reporter: Vă rog să ne spuneți totuși, domnule prim-ministru, dumneavoastră ați vrea să răspundeți primul și să ne explicați de ce v-ați asumat aceste riscuri de neconstituționalitate, dacă ele sunt clar subliniate de aceste instituții. Chiar dacă nu le-au susținut în ședință, există în avize aceste semnale de alarmă.
Ministru (intervenție): Dați-mi voie să răspund eu... Suntem în a treia procedură de avizare a acestui proiect de act normativ. Alte observații nu s-au făcut.
Reporter: Domnule premier, aș fi vrut să-mi răspundeți și dumneavoastră.
Bolojan: Am convenit să puneți o întrebare. Vi s-a răspuns cât se poate de clar și, în afara precizărilor corecte făcute de domnul ministru, cred că lucrurile au fost cât se poate de clare.
Reporter: De ce v-ați asumat acest risc de neconstituționalitate și de ce nu ați preluat nici măcar propunerea cu privire la persoanele cu handicap?
Bolojan: Vă rog, dacă aveți altă întrebare. Vă rog.
Modele externe și amenzi
Bolojan: Deci sunt niște modele pe care le-am preluat din alte state și le punem în practică în sensul întăririi acestei capacități de a încasa aceste amenzi. Vă rog.
Reporter: Dar ați renunțat, da, la majorarea cu până la 60%?
Bolojan: Mulțumesc foarte mult. V-a explicat domnul ministru. Vă rog. Nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt.
Ministerul Educației și vizita la Bruxelles
Reporter: Domnule premier, în curând vă expiră mandatul interimar la Ministerul Educației. Când vom avea o nouă nominalizare? Dacă îl veți nominaliza pe Mihai Dimian și, de asemenea, cu ce mandat veți merge la Bruxelles pentru discuția cu președinta Comisiei Europene?
Bolojan: Mi-ați pus mai multe întrebări...
