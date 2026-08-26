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Politica· 1 min citire
Parlamentul a adoptat noua Lege a integrității
Legea integritatii în Parlament
Publicat26 aug. 2026, 13:39
Sursărealitatea.net
Actul normativ merge la promulgare.
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