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Politica· 1 min citire
O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el
Mark Rutte și Radu Miruță / Captură video
Publicat8 iul. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net
Gafă de proporții la Ankara din partea ministrului român al Apărării! Radu Miruță voia să meargă la poza de grup cu legitimația la gât, însă șeful NATO i-a atras atenția în ultimul moment.
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