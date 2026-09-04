Nicușor Dan s-a răzgândit iar. Caută premier tehnocrat. UDMR l-a blocat pe Tomac

Publicat 4 sept. 2026, 10:30 Sursă realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a luat în calcul o nouă desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, dar s-a lovit de refuzul liderilor UDMR, susțin surse politice pentru Adevărul.

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