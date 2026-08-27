Ministrul Nazare despre miliardele intrate în România: „SAFE nu înseamnă doar înzestrarea Armatei”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 27 aug. 2026, 13:08

România a încasat aproximativ 2,5 miliarde de euro, prima tranșă din finanțarea acordată prin instrumentul european SAFE, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. România are la dispoziție, în total, aproape 17 miliarde de euro prin acest mecanism destinat consolidării apărării și securității, iar 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară, inclusiv sectoare strategice din autostrăzile A7 și A8.

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