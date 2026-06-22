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Politica· 2 min citire
Ludovic Orban îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Asta se cheamă trădare”
Ludovic Orban
Fostul premier și fost președinte al PNL, Ludovic Orban, lansează acuzații dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de „trădare” și nu exclude posibilitatea de a susține, în viitorul apropiat, demiterea acestuia din funcție.
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