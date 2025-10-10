Advertising
Politica· 1 min citire
IMAGINILE ZILEI. SORIN GRINDEANU PLEACĂ DE LA CONGRESUL UDMR LA INTONAREA IMNULUI ȚINUTULUI SECUIESC. CE A FĂCUT ILIE BOLOJAN - VIDEO
IMAGINILE ZILEI. SORIN GRINDEANU PLEACĂ DE LA CONGRESUL UDMR LA INTONAREA IMNULUI ȚINUTULUI SECUIESC. CE A FĂCUT ILIE BOLOJAN - VIDEO
Scandal uriaș la congresul UDMR. Sorin Grindeanu a ieșit de la eveniment în timp ce se intona imnul Ungariei și al Ținutului.
Citește și
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News