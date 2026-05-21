Este oficial. România a semnat acordul de împrumut SAFE cu Comisia Europeană

Comisia Europeană a semnat oficial acordul de împrumut SAFE cu România, document care deschide accesul țării noastre la aproape 16,7 miliarde de euro pentru investiții strategice în domeniul Apărării și infrastructurii.

Anunțul a fost făcut de comisarii europeni responsabili de Apărare și Buget, iar suma obținută de România este una dintre cele mai mari aprobate până acum prin acest mecanism european, fiind depășită doar de alocarea acordată Poloniei.

A doua cea mai mare finanțare din UE prin SAFE

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a confirmat semnarea acordului într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Tocmai am semnat al patrulea acord de împrumut SAFE cu România”, a transmis oficialul european.

Acesta a subliniat că programul reprezintă un semnal clar privind consolidarea securității europene și sprijinul acordat Flancului Estic.

„SAFE demonstrează angajamentul nostru ferm față de securitatea europeană și, în special, față de Flancul Estic”, a mai afirmat Andrius Kubilius.

Banii merg către Apărare și autostrăzi

Fondurile vor putea fi utilizate pentru proiecte legate de întărirea capacităților de apărare ale României, dar și pentru construirea unor tronsoane de autostradă considerate strategice.

Programul SAFE pune la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene un total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobânzi avantajoase, destinate investițiilor în domeniul militar și al securității.

În cazul României, valoarea totală a finanțării ajunge la 16.680.055.394 euro.

Guvernul a aprobat deja acordul

Executivul român a aprobat prin memorandum semnarea acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România, documentul urmând să fie semnat de ministrul Finanțelor.

Ulterior, acordul va trebui aprobat prin lege, conform regulilor privind datoria publică.

În paralel cu acordul de împrumut, România și Comisia Europeană vor semna și un acord operațional care stabilește condițiile concrete de implementare și relația dintre proiectele asumate și sumele acordate.

Banii vin în tranșe, în funcție de proiecte

Conform regulamentului SAFE, fondurile nu vor fi transferate integral dintr-o singură tranșă.

Sumele vor fi disponibilizate etapizat, pe măsură ce România îndeplinește jaloanele și obiectivele asumate prin Planul de investiții transmis Comisiei Europene.

Perioada de disponibilitate a finanțării se întinde până la 31 decembrie 2030.

România primește rapid și o prefinanțare uriașă

După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va acorda și o prefinanțare de aproximativ 15% din valoarea totală a împrumutului.

Concret, România ar urma să primească încă din prima etapă circa 2,5 miliarde de euro.

Această sumă va fi ulterior compensată gradual din tranșele viitoare ale împrumutului, mecanismul fiind valabil până la finalul anului 2028.

SAFE devine unul dintre cele mai importante programe europene pentru securitate

Programul european apare într-un context marcat de tensiunile de securitate de pe continent și de presiunile pentru consolidarea capacităților militare ale statelor membre.

Prin această finanțare, România intră în grupul statelor europene care vor beneficia de cele mai mari resurse pentru modernizarea infrastructurii strategice și dezvoltarea domeniului Apărării.