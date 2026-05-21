Urșii au atacat din nou. Revoltă în Bistrița-Năsăud, după ce un om a ajuns cu răni grave la spital. „În fiecare săptămână se întâmplă”

Un nou incident provocat de un urs a declanșat revoltă și îngrijorare în Bistrița-Năsăud, după ce un bărbat a fost atacat și rănit grav în zona localității Bichigiu. Cazul readuce în prim-plan problema tot mai frecventă a aparițiilor urșilor în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.

Un apel la 112 a mobilizat de urgență echipajele de intervenție, după ce o persoană a anunțat că un bărbat a fost atacat de urs și este marcat de răni grave. Incidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă, cu semnal telefonic slab.

Intervenție dificilă într-o zonă izolată

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, incidentul s-a produs în afara localității Bichigiu, la aproximativ 1,5 kilometri de cea mai apropiată cale de acces.

„În urmă cu puțin timp, a fost solicitat sprijinul forțelor de intervenție pentru o persoană rănită (bărbat) în urma unui atac de urs, în afara localității Bichigiu, într-o zonă greu accesibilă, aflată la aproximativ 1,5 km de cea mai apropiată cale de acces. Victima este conștientă și cooperantă, prezentând leziuni la nivelul unui membru inferior.

Din cauza semnalului foarte slab din zonă, comunicarea cu apelantul se realizează cu dificultate. La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și SVSU”, au transmis reprezentanții ISU BN.