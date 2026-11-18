Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 18:43

Diana Buzoianu a criticat public decizia prin care Marian Neacșu primește atribuții extinse de coordonare în Guvern, susținând că PSD conduce executivul din umbră.

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