Elena Udrea: „Simion face jocul lui Bolojan”

Publicat 15 nov. 2026, 09:04 Sursă Realitatea.net

Elena Udrea a vorbit sâmbătă seara, 14 noiembrie, într-un dialog cu jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, despre protestul anunțat în Capitală, nemulțumirile populației față de măsurile Guvernului, rolul partidelor politice și posibilele consecințe ale manifestației asupra scenei politice.

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