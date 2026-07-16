CCR dezbate sesizarea lui Bolojan privind conflictul de natură constituţională cu Instanţa supremă

Publicat 16 iul. 2026, 08:14 Actualizat 16 iul. 2026, 09:31 Sursă realitatea.net

Curtea Constituţională va dezbate joi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu plata restanţelor salariale ale magistraţilor.

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