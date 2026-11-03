Călin Georgescu, adus în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară
Calin Georgescu- Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu ajunge la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul de propagandă legionară. Ce acuzații au formulat procurorii și care este situația sa juridică.
Călin Georgescu urmează să ajungă marți, 3 noiembrie, în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul în care este judecat pentru presupuse fapte de propagandă legionară și promovarea unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi adus de la Arestul Central al Capitalei, unde se află în arest preventiv într-o altă cauză.
Dosarul de propagandă legionară a fost trimis în instanță în vara anului 2025. Procurorii îl acuză pe Georgescu că ar fi promovat, în spațiul public, idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și cultul unor persoane condamnate pentru crime grave.
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv într-un alt dosar
În prezent, fostul candidat la Președinție se află în Arestul Central din București, fiind cercetat într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie. Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București i-a respins contestația formulată împotriva hotărârii prin care fusese prelungită măsura preventivă. În consecință, acesta va rămâne în arest până la 27 noiembrie, potrivit informațiilor publicate de instanță și relatate de presă.
Ancheta din dosarul de înșelăciune vizează, printre altele, modul în care ar fi fost obținute sume de bani de la un om de afaceri, sub promisiunea facilitării unei finanțări bancare. Prejudiciul este estimat la 1,1 milioane de euro.
De ce a fost trimis Călin Georgescu în judecată în dosarul de propagandă legionară
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu la 2 iulie 2025. Acuzațiile vizează promovarea publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, dar și promovarea unor idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată.
Conform rechizitoriului, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în intervalul 16 iunie 2020 – 16 mai 2025 și ar fi constat în mai multe intervenții publice, interviuri, declarații și postări online.
Anchetatorii susțin că discursurile și mesajele atribuite lui Georgescu ar fi inclus idei asociate ideologiei fasciste și legionare, precum promovarea unui lider autoritar, glorificarea excesivă a trecutului istoric și identificarea unor presupuşi adversari ai statului.
Procurorii mai afirmă că fostul candidat ar fi făcut declarații elogioase la adresa unor figuri istorice asociate Mișcării Legionare, între care Corneliu Zelea Codreanu și Ion Moța, precum și la adresa mareșalului Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război.
Episodul din Piața Universității, menționat în rechizitoriu
Unul dintre momentele invocate de procurori datează din 2 octombrie 2021. Atunci, în timpul unui discurs susținut în Piața Universității din București, la un protest organizat împotriva restricțiilor din perioada pandemiei de COVID-19, Călin Georgescu ar fi făcut salutul legionar, potrivit acuzațiilor din dosar.
Anchetatorii susțin că aparițiile și declarațiile publice ale acestuia ar fi urmărit să influențeze percepția asupra Mișcării Legionare și să contribuie la normalizarea ideologiei asociate acesteia.
Cauza se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, instanța care judecă dosarul în primă instanță. Acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția inculpatului trebuie stabilită printr-o hotărâre definitivă.
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