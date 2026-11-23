Industria de mediu din România a generat o producție de 97,5 miliarde de lei în 2024
Industria de mediu din România FOTO: Pixabay.com
Industria de mediu din România a generat 97,5 miliarde lei în 2024. Exporturile au depășit 31 miliarde lei, iar contribuția la PIB a fost de 2,7%.
Industria de mediu din România a înregistrat o producție de bunuri și servicii în valoare de 97,52 miliarde de lei în 2024, echivalentul a 3% din producția totală a economiei naționale. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că acest sector a avut o contribuție de 47,9 miliarde de lei la Produsul Intern Brut (PIB), reprezentând 2,7% din valoarea acestuia.
Tot în 2024, România a exportat bunuri și servicii de mediu în valoare de 31,23 miliarde de lei. Cu toate acestea, sectorul s-a confruntat cu o reducere a numărului de angajați, populația ocupată în domeniu fiind cu 15,3% mai mică față de anul precedent.
Producția industriei de mediu a crescut, iar contribuția la PIB a ajuns la 47,9 miliarde de lei
Potrivit datelor INS, valoarea adăugată brută generată de producția de bunuri și servicii de mediu a crescut cu 7,8% în 2024, comparativ cu anul anterior.
Astfel, indicatorul a ajuns la 47,90 miliarde de lei, față de 44,43 miliarde de lei în 2023.
Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de creșterea activităților din domeniul distribuției apei, salubrității, gestionării deșeurilor și decontaminării. La această evoluție au contribuit și activitățile din agricultură, silvicultură și pescuit, precum și cele din industria prelucrătoare.
Datele statistice evidențiază importanța tot mai mare a activităților economice asociate protecției mediului și utilizării eficiente a resurselor.
Gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor, aproape jumătate din producția de mediu
Cea mai mare parte a producției de bunuri și servicii de mediu din România a provenit din activitățile legate de deșeuri, recuperarea și economisirea materialelor.
Acest segment a reprezentat 48,7% din valoarea totală a producției de mediu în 2024, potrivit clasificării INS.
Pe locul al doilea s-au situat activitățile cu scop energetic, care au avut o pondere de 21,9% din producția totală a sectorului.
La polul opus se află activitățile de cercetare și dezvoltare dedicate mediului, care au reprezentat doar 0,001% din valoarea totală.
Structura producției arată că economia circulară, reciclarea, recuperarea materialelor și gestionarea deșeurilor reprezintă principalele componente ale industriei de mediu din România.
Agricultura și salubritatea concentrează cele mai multe locuri de muncă din sector
Deși valoarea producției de bunuri și servicii de mediu a crescut, numărul persoanelor ocupate în acest domeniu a înregistrat o scădere semnificativă.
Conform INS, populația ocupată în sectorul bunurilor și serviciilor de mediu s-a redus cu 15,3% în 2024 față de 2023.
Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate în acest sector a fost înregistrată în agricultură, silvicultură și pescuit, cu 42,8%.
Următoarea categorie importantă a fost reprezentată de activitățile de distribuție a apei, salubritate, gestionare a deșeurilor și decontaminare, care au concentrat 33,1% din populația ocupată în sectorul de mediu.
Exporturile de bunuri și servicii de mediu au depășit 31 de miliarde de lei
Un alt indicator important prezentat de Institutul Național de Statistică îl reprezintă exporturile de bunuri și servicii de mediu.
În 2024, valoarea acestora a ajuns la 31,23 miliarde de lei, confirmând existența unei componente comerciale importante pentru companiile care activează în domeniu.
În ansamblu, datele INS arată că industria de mediu generează o activitate economică de aproape 100 de miliarde de lei și contribuie cu 2,7% la PIB-ul României.
Cu toate acestea, scăderea populației ocupate cu 15,3% reprezintă un semnal important privind evoluția pieței muncii în acest sector, în condițiile în care valoarea adăugată brută a continuat să crească.
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