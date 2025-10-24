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Politica· 2 min citire
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
BOLOJAN VERIFICĂ RADIAȚIILE DIN PALATUL VICTORIA! ANGAJAȚII CANCELARIEI, ÎN PERICOL SĂ PIARDĂ „SPORUL DE ANTENĂ”
La cererea premierului Ilie Bolojan, Cancelaria Prim-Ministrului a început o verificare amplă a nivelului de radiații electromagnetice din birourile Palatului Victoria
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