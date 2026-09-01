Bolojan, bilanț la finalul PNRR: „L-am găsit complet înțepenit”. Câți bani a reușit România să absoarbă

Bolojan susține că, la preluarea mandatului, programul era blocat și exista riscul pierderii unor sume importante.
Premierul Ilie Bolojan a prezentat bilanțul Planului Național de Redresare și Reziliență, după încheierea perioadei de implementare. Potrivit datelor preliminare, România a absorbit peste 90% din fondurile nerambursabile și peste 95% din împrumuturile disponibile prin PNRR.
Bolojan: PNRR era blocat
Premierul a afirmat că Guvernul a preluat un program cu numeroase întârzieri și cu un risc ridicat de neîndeplinire a obiectivelor. Potrivit lui Bolojan, Executivul a renegociat o parte dintre ținte și jaloane și a accelerat implementarea proiectelor pentru a limita pierderile.
Premierul a recunoscut însă că România a început prea târziu unele proiecte și că această situație a pus presiune pe autorități în ultima etapă a programului.
Peste 90% din granturi, absorbite
Datele prezentate la bilanț indică o absorbție de peste 90% pentru componenta de granturi și de peste 95% pentru componenta de împrumuturi.
Bolojan a precizat că valoarea exactă a sumelor va fi clarificată după centralizarea tuturor datelor.
România a avut la dispoziție atât bani nerambursabili, cât și împrumuturi acordate în condiții avantajoase pentru finanțarea proiectelor și reformelor asumate prin PNRR.
Banii pierduți și conflictul cu PSD
O parte importantă a discursului premierului a vizat banii care nu au mai putut fi atrași.
Bolojan a acuzat PSD că a blocat adoptarea Legii salarizării, ceea ce, în opinia sa, a dus la pierderea unor fonduri și a afectat credibilitatea României în fața partenerilor europeni și a piețelor financiare.
Afirmațiile reprezintă poziția premierului în disputa politică privind modul în care au fost gestionate jaloanele PNRR.
Autostrada Moldovei, printre proiectele importante
La bilanț, premierul a enumerat mai multe investiții finanțate prin PNRR. Printre acestea se află sectorul Focșani–Bacău al Autostrăzii Moldovei, pentru care finanțarea menționată de Bolojan ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de euro.
Pe lista proiectelor se mai află renovarea energetică a clădirilor, cloud-ul guvernamental, investițiile în energie regenerabilă, modernizarea școlilor și digitalizarea universităților.
Investiții în sănătate și educație
Bolojan a prezentat și investițiile realizate în domeniul sănătății, educației și infrastructurii sociale.
Printre proiectele menționate se numără dotarea unor unități medicale, centre de terapie intensivă neonatală, cabinete pentru medicii de familie și investiții destinate elevilor vulnerabili.
Premierul a indicat și proiecte pentru infrastructura de apă și canalizare, împăduriri și dezvoltarea pădurilor urbane.
Lecția pentru următoarele programe
Bolojan a avertizat că România trebuie să schimbe modul în care gestionează proiectele europene. El a susținut că autoritățile trebuie să înceapă lucrările și procedurile din prima zi a viitoarelor programe și să evite concentrarea proiectelor în ultimele luni.
Premierul a indicat printre probleme întârzierile proiectelor, dificultățile întâmpinate de unele companii de construcții și capacitatea administrativă redusă a unor autorități locale.
În cazul PNRR, bilanțul arată o absorbție ridicată a fondurilor disponibile, dar și proiecte și reforme care au necesitat renegocieri sau au generat pierderi financiare.