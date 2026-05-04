Anca Alexandrescu: „S-a terminat și cu mitingurile hashtag-iste. Nu mai sunt bănuți de la USAID”

Aglomerație mare în piața Victoriei. Nu în piața Victoriei, la Palatul Victoria, aglomerație, că susținătorii lui Bolojan s-au lăsat păgubași.

S-a terminat și cu mitingurile hashtag-iste. Nu mai sunt bănuți de la USAID, ONG-urile nu mai primesc cum primeau înainte, nu mai știe lumea ce să facă, cum să facă, nu se mai bagă banul, nu mai iese lumea. Au ieșit câțiva, bineînțeles, unii dintre ei probabil din credință, nu foarte mulți. Ceilalți aduși cu partidul. Cu partidul, cu PNL-ul, adică. Am solicitat astăzi la PNL, am întrebat câți bani au cheltuit în ultimele săptămâni cu campania asta deșănțată pentru Bolojan, au zis că niciun bani, totul e natural.

Adică la Călin Geogescu nu putea să fie natural, la Bolojan e natural, e plin de boți și de troli, a arătat și Iosefina Pascal și Gândul și toată lumea, au publicat, nu e niciun dubiu. Dar la ei se poate, adică nu e nicio problemă. Chiar și frații Micula, vechii prieteni ai domnului Bolojan, am înțeles că se interesează prin oraș cum ar putea să convingă niște parlamentari să nu voteze moțiunea. Nu vă mai chinuiți că nu aveți nicio șansă.

L-am văzut și pe domnul Ciucu, care zice că mai au nevoie de 5-10 voturi. L-am văzut mai devreme într-un live, spunea că dintr-un accident a ajuns domnul Bolojan în politică că rar, rar apar oameni. Adevărul e că așa e. Rar. Adică, vă aduceți aminte, Radu Vasile la fel s-a închis în birou la Palatul Victoria. Și domnul Grindeanu s-a închis cu Ponta, ce să zic. E la fel, fix la fel. Deci, rar, într-adevăr, dar se întâmplă.

Acum am văzut că au apărut niște personaje, am mai vorbit eu despre niște parlamentari care au fost aleși pe listele POT. Vă aduceți aminte? Partidul Oamenilor Tineri, ăia care spuneau că sunt partidul lui Călin Georgescu. Vă aduceți aminte, da? Și au luat voturi multe de la AUR atunci, din cauza acestei minciuni. Lumea crezând că, de fapt, votează cu partidul domnului Georgescu. Au semnat o parte dintre ei moțiunea și acum o altă parte dintre ei, pentru că sunt supărați că nu le-au mai făcut grupul ăla parlamentar, că ei s-au rupt din Partidul POT și au făcut ei Partidul Unit, au zis că au semnat, dar nu mai votează că nu vor să facă jocul PSD. Păi bine, dar când ați semnat moțiunea, nu era același lucru?

Deci ți se face greață, efectiv. Vreau să o întreb însă pe doamna Tasi Casimu, cred că o cheamă, de la Cluj, avocată. Am întâlnit-o eu acum, cred că vreo 2 ani, în aeroport, ne-am întâlnit și era mare patriotă, mare susținătare a domnului Georgescu. Aș vrea să o întreb pe doamna Tasi Casimu: Doamnă, e adevărat că v-ați întâlnit acum două săptămâni cu domnul Călin Georgescu? Și dacă da, puteți să spuneți lumii întregi ce v-a spus domnul Georgescu? Hai, vă rog eu frumos, faceți un exercițiu de corectitudine și postați pe pagina dumneavoastră, că am văzut că la conferința de presă ați uitat să spuneți acest amănunt. Nu cumva v-a spus domnul Georgescu că ați intrat în Parlament pentru că ați mințit că sunteți partidul dânsului? Păi și acum ce faceți? Îi mințiți pe oamenii care v-au votat pentru domnul Georgescu?

Vă duceți să-l susțineți pe domnul Bolojan? „Vai, vai, noi nu susținem demersurile PSD-ului”. Nu, dumneavoastră nu trebuie să votați pentru PSD. Dumneavoastră trebuie să votați pentru cei care v-au ales acolo în Parlament. Și eu mi-aduc aminte că domnul Georgescu a spus aici, la Realitatea Plus, că este nevoie de un guvern de reconciliere națională. PSD, PNL și AUR. Păi, dumneavoastră ce faceți?

Trădători cu T mare. La fel ca și domnul Lulea. Domnul Lulea, care își folosește toate site-urile alea. Am zis eu că o să mă ocup de băieții aia. Sunt niște băieți, Matei, nu mai știu. Nu contează, nu vă pierdeți vremea, că e neinteresant. Unii care m-au atacat și pe mine, i-au atacat pe toți cei din jurul lui George Simeon, care au fost angajați la departamentul de comunicare al AUR și au plecat după aia cu coada între picioare că n-a mai vrut George Simion să le plătească contractele, pentru că ei, de fapt, atacau în interiorul partidului. Puși de domnul Lulea.

A încercat domnul Lulea, acum el care zice că nu se amestecă, nu știe, nu face, nu știu ce, a încercat să-i convingă pe unii parlamentari, AUR. N-a reușit nici domnul Lulea. Am văzut că și domnul Târziu se ocupă cu postări. Alo, sistemul. Glonțul a plecat, deci este deja pe țeavă. A și ieșit din pușcă deja, că eu am auzit ce a spus Nicușor Dan în Armenia.

Apropo, Nicușor Dan nu trebuia să fie în America în perioada asta? A, e tot cu A. A plecat cu doamna Maia să se ocupe un pic de Moldova, Moldova-Ucraina, acolo. Am înțeles că vrea să fie poduri peste tot, la toate intrările în România. Poduri, poduri, poduri, poduri. Nu, dar să nu terminați autostrăzile în România să ne legăm de Occident. Să ne legăm cu Ucraina și cu Moldova, sigur.

Sigur, eu am spus foarte clar, nu sunt împotriva autostrăzilor din interiorul țării în Moldova. Hai să fim seriosi, adică s-au găsit acum peste noapte 700 de milioane de euro din SAFE să se facă legăturile cu Ucrania și cu Moldova. Păi hai să le terminăm întâi pe alea către Occident, că tot vă place cu Occidentul. N-ați zis?

Ați văzut cum s-a întors Nicușor? Ați văzut? N-a mai zis acum că AUR e un partid extremist. A schimbat tonul. A zis domnule, eu m-am ferit să spun, n-am spus niciodată despre nimeni. Am vorbit despre partide pro-occidentale și anti-occidentale. Păi ce făcuși mai, Nicule? Cum adică? Păi AUR este partid anti-occidental? Nu-ți spusei că AUR și George Sminu au fost de mai multe ori în America decât ai fost tu și toți ăștia din jurul tău? Păi ce-ai făcut? Ai uitat?

Eu am văzut că susținătorii domnului Nicușor Dan, Moise Guran, îl știți? A zis, păi, stai un pic să înțeleagă Nicușor că noi suntem pro-europeni, nu pro-occidentali, noi nu suntem cu americani. Păi ziceți mă așa să înțelegem. Dar ce festival de PR a fost în ultima săptămână. Câtă disperare să rămână la guvernare. Mamă, deci s-au legat cu lanțurile de scaune. Dacă erai un om onest, măi Bolojane, Angry Birds sau cum vrei să spun, dacă erai un om onest: „nu mai am majoritate. Partidul cel mai important care m-a susținut, am făcut coaliția. A ieșit din coaliția, a zis, nu te mai vrem”. Plecai frumușel acasă, te duceai în opoziție și te pregăteai pentru următoarele alegeri. Că pe tine nu te-a votat nimeni să fi premier acolo, ți-am mai spus, nu mai repet. Știi deja lucrul ăsta. Dar tu ai niște misiuni de îndeplinit.

Tu cu doamna Gheorghiu trebuie neapărat să vindeți acțiunile alea în procedură accelerată de la cele mai importante companii profitabile ale României. A apucat-o pe doamna Gheorghiu să ia de domnul Peiu. Mamă, de ce este supărată tare că de ce are domnul Peiu acțiuni la companiile astea? Păi bravo lui că are! Are pentru că se pricepe, de asta și-a explicat omul public de nenumărate ori și la mine. Aici vine de șapte ani de zile la emisiune și a spus de o sută de ori că are. Nu era niciun secret.

Dar care-i problema? Ce dacă are? Ce nu poate să aibă orice român? Doar dacă este USR-ist de al vostru putem să avem? Eu n-am! Dar uite, o să-i cer și eu sfaturi domnului Peiu, să-mi iau și eu. Și orice român ar trebui să aibă dreptul să-și cumpere acțiuni. Și s-a discutat despre lucrul ăsta de nenumărate ori. Apropo de domnul Georgescu, știți unde a plecat? Prima ieșire după ridicarea controlului judiciar din țară, unde a fost? Către măicuța Domnului și Dumnezeu. La Muntele Athos. O să vă arăt imaginele din această seară. Asta e diferența, înțelegeți?

A zis Nicușor astăzi că el nu vede varianta cu Călin Georgescu premier. Ai posibilitatea să refuzi de două ori. Partidele au dreptul să propună pe cine vor ele. Cetățenii pot să-și dorească pe cine vor ei. Cum? Numai pe cine vreți voi? S-a schimbat. Nu mai așa. Credeți-mă că nu mai merge doar ce vreți voi și pe cine vreți voi. Ca să fie foarte clar. Toată acțiunea asta de PR, deșănțată, cu mail-uri peste mail-uri, o obrăznicie din partea lui madam Gheorghiu împreună cu toți haștagiiștii care au trimis sute de mail-uri către parlamentari. Mi-a plăcut răspunsul lui Ponta pentru doamna Gheorghiu: „mai puneți mâna și documentați-vă”. I-a dat-o Ponta de n-a avut aer. I-a răspuns perfect.

A mai apărut o dezinformare, aia cu trenurile. Că am auzit astăzi pe doamna Corina, nu știu cum, de la USR, astăzi urla, „a găsit, domnul Miruță, tramvaiele la depou”. Nu, tanti, tramvaiele sunt la București, la Ciucu le-ai, confundat. Alea-s trenuri. Da, așa este. Trenurile alea poloneze stau acolo pentru că cei care aveau contract cu Autoritatea Feroviară Română, cred că așa se numește, nu le-au recepționat. Vreți să vă spun de ce nu le-au recepționat? Nu și-au făcut depouri, nu au organizat partea de mentenanță. CFR Călători și-a făcut treaba. A trainuit oamenii, a dus să-i pregătească. Ei sunt pregătiți să le pună în funcționare. Dar de ce să le recepționeze dacă ei nu sunt în regulă cu contractul? Pentru că dacă le recepționează și începe și se consumă garanția, România e în pierdere.

Păi dacă tu nu le ții în condiții normale, păi asumă-ți tu. De ce, de ce, domnule Miruță, să mergem pe ideea că „lasă mă merge și așa”. Nu, nu, nu, nu mai merge și așa. Nu mai merge și așa. Nu mai merge și așa. Asta este povestea cu trenurile, ca să termină o dată și cu povestea asta.

Dar vreau să-l întreb pe Angry Birds. Ce-i cu schizofrenia, vă pricepeți cumva la povestea asta cu schizofrenia? Că am auzit că astăzi în ședința la PNL ați vorbit despre cei care au înțiat moțiunea că sunt schizofrenici. Aveți cunoștință despre această afecțiune? Nu știu, mă întreb. Auzisem niște zvonuri pe la Oradea. Eu doar am întrebat. Da, domnul Bolojan, fă-ți domne bagajul, că mâine e ultima ta zi în calitate de premier plin. O să durezi o săptămână, două, până când Nicușor Dan găsește calea.

Știți ce le-a zis Nicușor Dan jurnalișilor după declarația oficială? Că a avut o discuție informală și le-a zis: „S-a terminat”. E clar, guvernul pică și peneliștii o spun. Din discuțiile mele cu peneliștii, a spus domnul Nicușor Dan, ei nu vor să meargă în opoziție, vor la putere. Deci să facă un pas în spate, să scape de Bolojan și să vină înapoi. Vă jur, așa le-a spus.

Și a mai zis ceva foarte interesant, Nicușor. A zis: "Bă, doamna Gheorghiu, nu așa se face cu companiile. Trebuie restructurate în continuare companiile. Trebuie făcute cu lege, cu negocieri, cu discuții serioase, nu cum a ales doamna Gheorghiu să facă." Și a mai zis ceva. A zis că da, e adevărat că pierdem 2,3 miliarde de euro din PNRR și că nu îl înțelege pe Pâslaru ce face, că stă cu banii ăia 5 miliarde de euro la CEC și nu-i folosește. N-am zis eu, a zis Nicușor. Vă jur. Asta a zis, ce să faci? A zis că întâi lasă pe ăștia să limpezească din ce a văzut el cu peneliştii, adică așteaptă să le execute pe Bolojan. O să facă niște discuții informale și după ce se înțeleg și se pun la masă, o să-i cheme el pe unii, n-a spus pe care, pe toți. Dar a schimbat tonul față de AUR.