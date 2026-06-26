Alertă aeriană în capitala Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, la scurt timp după avertizare

Publicat 26 iun. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Mai multe explozii au fost auzite joi seară la Kiev, la doar câteva minute după ce forţele aeriene şi autorităţile municipale au avertizat că rachete ruseşti se îndreaptă spre capitala Ucrainei, transmite AFP.

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