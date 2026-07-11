Sute de milioane de euro, salvate pe ultima sută de metri. Noua lege PNRR așteaptă semnătura președintelui

Publicat 11 iul. 2026, 14:27 Sursă Realitatea.Net

Mutare decisivă pentru salvarea fondurilor europene: regulile de finalizare a investițiilor publice se schimbă major. O nouă lege, aflată deja pe masa președintelui pentru promulgare, promite să deblocheze implementarea proiectelor din PNRR și să protejeze sute de milioane de euro de riscul dezangajării, fiind complet aliniată cerințelor de la Bruxelles.

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