România, prima în Europa la costul electricității raportat la venituri

Publicat 14 oct. 2026, 12:55 Sursă cotidianul

Conform datelor HEPI, Bucureștiul se clasează pe primul loc în Europa ca preț al energiei electrice raportat la veniturile populației, cu un indice de 55,1 SPC, depășind media Uniunii Europene de aproape dublu.

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