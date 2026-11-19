Publicat 19 nov. 2026, 09:46 Sursă eBihoreanul

Județul Bihor înregistrează 561 de locuri de muncă vacante, dintre care 341 sunt situate în Oradea, potrivit datelor publicate de eBihoreanul. Cererea dominantă vizează conducătorii auto și personalul din industria automobilelor.

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