Județul Bihor înregistrează 561 de locuri de muncă vacante, dintre care 341 sunt situate în Oradea, potrivit datelor publicate de eBihoreanul. Cererea dominantă vizează conducătorii auto și personalul din industria automobilelor.
Cea mai mare cerere pe piața muncii din județ este pentru conducători auto de transport rutier de mărfuri, cu 173 de posturi disponibile. Printre firmele care caută șoferi se numără Gruber Logistics, Marvicon, Bontrans și Job-Link România.
În industria auto, Leoni Wiring Systems Arad oferă 80 de posturi pentru confecționeri de cablaje auto, toate în localitatea Beiuș. Angajatorii mai caută 35 de muncitori necalificați pentru asamblarea și montarea pieselor, precum și 29 de lucrători comerciali.
Oferte de angajare există și în alte sectoare, inclusiv pentru brutari, bucătari, agenți de securitate, manipulanți de mărfuri, tehnicieni și personal de curățenie. În industria confecțiilor sunt disponibile 20 de posturi pentru muncitori necalificați.
Locuri de muncă pentru absolvenți
Din totalul posturilor, 165 sunt destinate persoanelor cu studii primare, iar 138 celor cu studii liceale. Există, de asemenea, 93 de locuri pentru absolvenții de școli profesionale și 90 pentru cei cu studii gimnaziale.
Pentru candidații cu studii universitare sunt disponibile 73 de locuri de muncă, iar pentru cei cu studii postliceale, două. Printre posturile care necesită studii superioare se numără cele de programator, analist financiar, inginer de producție, proiectant inginer mecanic, specialist în achiziții, referent de resurse umane și administrator de rețea de calculatoare.